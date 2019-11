Onrust bij boeren na gerucht over mogelijke nieuwe stalinbraak, politie naar varkensstal in Beers

BEERS - Er staat woensdagavond politie bij een varkensboerderij aan de Elstweg in Beers. Ze zijn er uit voorzorg, omdat onder boeren geruchten gingen over een actie van dierenactivisten die een demonstratie zouden willen houden. In app- en chatgroepen van boeren heerste al de hele middag en avond onrust over mogelijke nieuwe stalbezettingen, zoals in mei in Boxtel.

De varkensboerderij aan de Elstweg wordt op sociale media door activisten genoemd als mogelijk doelwit. Voor zover bekend hebben zich in Beers nog geen activisten gemeld. Wel zijn er boeren aanwezig die willen ingrijpen als er uiteindelijk toch een actie van radicale veganisten op touw wordt gezet.

Diverse agrarische organisaties waarschuwden de afgelopen dagen al voor nieuwe acties van dierenrechtenactivisten. Dit omdat vandaag ook de rechtszaak diende rondom de stalbezetting die in mei in Boxtel plaatsvond. Daarbij nam actiegroep Meat the Victims met meer dan honderd mensen een varkenshouderij over. 67 van de actievoerders kregen vandaag van de rechter hun vonnis te horen: 300 euro boete en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Demonstratie

Ongeveer gelijktijdig met de uitspraak door de Bossche rechter meldde de politie plotseling dat er een ‘demonstratie’ in Beers gaande was. Dat gebeurde uit voorzorg, aldus een woordvoerder in de loop van de avond. ,,Er zijn eenheden naar de boerderij gestuurd en ik hoor het wanneer er daar iets gebeurd, maar tot nu toe heb ik niks gehoord.”