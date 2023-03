Onrust op MollerJuvenaat vanwege leerling (15) die aanslag beraamde op moskee of synagoge in Bergen op Zoom

Zorgbesten­dig wonen zonder zorg aan het Paterserf: ‘Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn’

OOSTERHOUT - Met de bouw van totaal bijna 70 appartementen in twee woontorens wordt het wijkje Warandepoort in Oosterhout afgerond. Sociale huur en koop. ,,Met in dat laatste een gemeenschappelijke ruimte, zodat je samen Max Verstappen kunt kijken.”