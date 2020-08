Onstuimig weer op komst; woensdag gaat het stormen

Zo heet en hoogzomers als het een paar weken geleden was, zo herfstachtig is het deze week. Woensdag krijgen we mogelijk met een zomerstorm te maken, aldus Weeronline. Daarbij kan de wind aan de kust aanzwellen tot windkracht 9 en is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Ook de rest van de week is het onstuimig.

Een stormdepressie trekt op dit moment in sneltreinvaart vanaf het midden van de Atlantische Oceaan richting Nederland. Dinsdag overdag zwelt de wind al aan, maar woensdagochtend wordt waarschijnlijk pas het hoogtepunt bereikt, waarschuwen de weerkundigen van Weeronline. Aan zee kan daarbij een tijdje stormkracht komen te staan (windkracht 9) en is kans op zware windstoten tot 100 kilometer per uur. Landinwaarts kan de wind uithalen naar 75 tot 90 kilometer per uur.

Hoogtepunt in woensdagochtendspits

Het hoogtepunt lijkt nu tijdens de woensdagochtendspits plaats te vinden. Automobilisten moeten rekening houden met de vlagerige wind. Op dijken, bruggen en wegen in open gebied is het sterk af te raden om met een caravan of lege aanhanger de weg op te gaan.

Bomen staan nu vol in blad en kunnen daardoor makkelijker omwaaien dan in de winter. Bovendien zijn bomen regionaal flink verzwakt door drie jaren van extreme droogte. Ook dat verhoogt het risico op afgewaaide takken of omgewaaide bomen.

Kans op officiële zomerstorm

De kans is vrij groot dat ergens langs de kust tijdelijk windkracht 9 komt te staan, maar daarmee is nog geen sprake van een officiële zomerstorm. Voor een officiële storm moet het gemiddeld over een uurvak (bijvoorbeeld van 9.00 tot 10.00 uur) tot windkracht 9 komen. De kans dat dit lukt en de zomerstorm officieel de boeken in gaat is nu zo’n 60 procent, aldus Weeronline.

De laatste officiële zomerstorm vond plaats op 10 augustus 2019. Toen bereikte de wind in IJmuiden een uur lang gemiddeld windkracht 9. Dit was ook de dag waarop het dak van het stadion van AZ in Alkmaar instortte. Op 27 augustus 1912 beleefde Nederland de zwaarste zomerstorm sinds het begin van de metingen. In Hoek van Holland stond toen een volle windkracht 10 en werd een bijzonder zware windstoot gemeten van 148 kilometer per uur. Stormen komen in de zomer wel vaker voor, maar zijn meestal niet zo frequent en zwaar als in de herfst en winter.

Onstuimige weer houdt aan

Niet alleen woensdag is het onstuimig, waarschuwt Weeronline. Er waait de hele week een stevige wind en dagelijks is kans op buien. Vrijdag is opnieuw kans op storm, al is die kans een stuk kleiner dan woensdag.