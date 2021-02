Ontheffing avondklok voor Brabantse jagers op wilde zwijnen

Afschuwe­lij­ke sterftecij­fers geven coronaramp in Brabant weer: vooral de eerste golf was een drama

30 januari DEN BOSCH - Hoewel het drama dat corona in Brabant aanrichtte eenieder op het netvlies staat, hakken nieuwe CBS-cijfers over de oversterfte van 2020 er toch in. In de GGD-regio Hart voor Brabant stierven 1827 méér mensen dan vooraf was verwacht. Nergens anders was de relatieve oversterfte zo hoog, aldus het CBS.