‘Ontiegelijk druk’ bij Roosendaalse truckrun: ‘We hebben allemaal enorm genoten’

‘Inrijver­bod is een farce’: bewoners Drietrom­pet­ter­straat willen dat Heusden optreedt tegen vrachtwa­gens

HEUSDEN - Een officiëel verbod voor vrachtwagens of niet, volgens de bewoners in de Drietrompetterstraat in Heusden-vesting is er nog amper iets veranderd. ,,Het inrijverbod is een farce”, stelt Richard Tewes. Hij wil dat de gemeente optreedt.