Ontketende Omgba beleeft onvergetelijke avond met NAC: ‘Aasde al lang op mijn eerste doelpunt’

Brabanders in Parijs blijven nuchter, maar vermijden protesten: ‘Vriendin schrok toen ze langskwam’

PARIJS - Honderdduizenden boze demonstranten en stakingen houden Frankrijk al weken bezig. Dinsdag mondde de woede over de pensioenhervormingen van president Macron uit in rellen. Zo raakten demonstranten in Parijs slaags met de politie. Brabanders die in de stad wonen, merken dagelijks dat alles anders is dan anders: ,,Maar je went er wel aan.”