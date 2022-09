Ontmoeting met de avondzon is de winnaar van Zomerfoto 2022

,,We komen regelmatig in ons huisje in Zeeland. En dan ga ik graag op pad voor het maken van avondfoto's, zoals de zonsondergang”, zegt een verraste winnaar Kees Couwenberg (74). ,,Ik maak graag foto's laag op bij grond. De spiegeling van het water is mijn grote favoriet. Dat is ook goed te zien op deze foto. Het silhouet van de wandelaarster zag ik pas later, dus dat is wat je noemt een bonus.”