Ontsnapt aan Poolse lockdown: hoe 3 Brabanders net op tijd over de grens vluchten

Op de site van Krakau Airport zien we de ene na de andere vlucht sneuvelen, maar die van ons staat nog altijd overeind. Dubben doen we niet echter niet meer: we vertrekken, per direct. De taxibus die het hotel voor ons regelt is er binnen het kwartier. We blijken medepassagiers te hebben: 6 Britten en 1 Amerikaan. Bestemming van de reis: de Pools-Duitse grens. Een rit van ruim vier uur. Maar willen we hier niet minimaal tien dagen vastzitten, dan is dit de enige optie.



Tijdens de rit leren we dat een Brits echtpaar gisteren pas is aangekomen in Krakau. ,,Maar zodra we het nieuws over de lockdown hoorden, wilden we hier geen moment langer blijven. Voor middernacht willen we hier weg zijn. Dan gaat de grens op slot, en kunnen we geen kant meer op.” Op dat moment krijgen we een bericht binnen: uw vlucht is geannuleerd.