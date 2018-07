Ontsnapt hondje voor 400 euro met taxi naar bruiloft van z'n baasje

Het kleine hondje maakte deel uit van een gezelschap dat voor een bruiloft onderweg was naar Maastricht. Tijdens een plaspauze bij tankstation De Lucht ter hoogte van Bruchem, sprong het tweede hondje van de feestgangers ineens uit de bus. Dat beestje werd al snel weer gevangen en vervolgens hervatte het gezelschap de reis naar het zuiden. Maar wat ze niet niet gemerkt hadden, was dat in de tussentijd ook de chihuahua de benen had genomen.

Het hondje bleef moederziel alleen achter bij De Lucht. Uiteindelijk kwam de dierenambulance en die bracht 'm naar het dierenasiel in Bruchem. ,,Toen ging het allemaal heel snel", legt asielbeheerster Wilma de Joode uit. ,,Want de dierenambulance wist inmiddels van wie het hondje was." Bij de bruid was namelijk de paniek toegeslagen toen ze in de gaten kreeg dat er maar één hondje aan boord was. Omdraaien en terug naar Bruchem rijden was gezien het tijdstip van de bruiloft geen optie. ,,En toen is telefonisch een taxi geregeld", vertelt De Joode. ,,Die heeft het hondje bij ons opgehaald en keurig in Maastricht afgeleverd."