Ontvoering, brandstichting en wapens: waar kennen we beroepscrimineel Jan B. nog meer van?

Nieuwsover­zicht | Politie zoekt naar drugs in loods van wapenhande­laar - Contactbe­roe­pen mogen weer los

3 maart In een loods van wapenhandelaar Jan B. in Hulten is woensdagochtend een opslag voor drugs gevonden. En het was ook de dag dat contactberoepen weer aan de slag mochten. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.