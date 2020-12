Ontvoering op A59 bij Terheijden gaat waarschijnlijk om een onderling conflict

Jacki maakt surprises in opdracht en koopt zelfs de cadeaus bij de lokale ondernemer

3 december Nu we door corona allemaal thuis zitten is het extra leuk om sinterklaas te vieren, al mag dat dan niet met te veel mensen. Alle reden om eens lekker uit te pakken met een surprise. Toch stellen veel mensen dit uit tot het laatste moment, hebben geen idee wat ze moeten maken of hebben twee linkerhanden. Wat dan? Dan schakel je hulp in van creatieve geest Jacki uit Eindhoven.