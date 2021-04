Onveilig op het werk door een vunzige collega: ‘Seksuele intimidatie doet wat met een mens, hoor’

Nieuwsover­zicht | Wasbeer niet afgescho­ten, maar gevangen - Van der Poel geklopt in Ronde van Vlaanderen

4 april De slapende wasbeer die sinds zaterdagmiddag Vught in zijn greep hield is zondag eindelijk van zijn plek gehaald. Medewerkers van de dierenambulance verdoofden het beest en brachten 'm daarna over naar Stichting AAP. De gemeente besloot eerder het beest te laten afschieten, maar dat werd dus voorkomen. En Mathieu van der Poel leek zondag op weg naar zijn tweede overwinning in de Ronde van Vlaanderen op rij, maar hij moest het in een sprint-a-deux verrassend afleggen tegen de Deen Kasper Asgreen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.