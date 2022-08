Onweersbuien en plakkerige nachten op komst in Brabant: ‘Het wordt minder aangenaam’

BRABANT - De hittegolf blijft voorlopig nog even aanhouden, maar vanaf zondagmiddag verandert het weer en wordt het minder aangenaam. „Vooral in Brabant wordt het broeierig warm”, voorspelt Wilfred Janssen, meteoroloog van Weerplaza. „Daarna gaat het flink gaan onweren en regenen, maar niet overal.”

De zomerdagen met koele nachten zullen vanaf het einde van komend weekend voorbij zijn. „Ondanks dat de temperatuur iets omlaag gaat komende week, wordt het een stuk minder aangenaam”, vertelt de meteoroloog. „Dat komt doordat het ’s nachts veel minder afkoelt. Vooral het zuiden van het land, waaronder Brabant, kan zich opmaken voor plakkerige nachten.”

Het broeierige weer komt door een verandering van windrichting. Op dit moment hebben we te maken met een oostelijke wind die droge en aangename warmte met zich meebrengt. Vanaf zondagmiddag draait de wind naar het zuiden. Hierdoor neemt de luchtvochtigheid toe en ontstaan er stapelwolken.

Benauwd

„Vanaf zondagmiddag verschijnen de eerste sluierwolken boven Brabant. Maar dat betekent niet dat het minder warm wordt. Integendeel. Overdag kan de temperatuur in Brabant oplopen tot 35 graden en wordt het erg benauwd.”

Vooral ’s nachts gaan we volgens de meteoroloog het verschil goed merken. In de nacht van zondag op maandag blijft de temperatuur namelijk rond 20 graden hangen. En dat is een flink verschil met de afgelopen nachten.

Volledig scherm Foto ter illustratie van De Kuilen in Mill waar eerder deze zomer veel mensen met kinderen genoten van het zomerweer aan de waterkant. © Ed van Alem

Flinke onweersbuien

Vanaf maandag neemt de bewolking nog meer toe en is er grote kans op flinke regen- en onweersbuien. „Maar niet overal”, legt Janssen uit. „De buien zullen heel plaatselijk zijn. Het is zelfs goed mogelijk dat het aan de ene kant van het dorp flink regent en dat er in de rest van het dorp geen druppel valt.”

Welke plaatsen zich kunnen klaarmaken voor de buien is nog niet duidelijk. „De buien vallen heel lokaal waardoor het moeilijk te voorspellen is waar precies. Pas een dag van te voren of op de dag zelf kunnen we inschatten waar het flink gaat regenen.”

Ondanks de flinke buien blijft de hittegolf nog even aanhouden. Zodra de zon tussen de bewolking door gaat schijnen, loopt de temperatuur weer op tot de 30 graden. „Pas later in de week zorgen de buien en opnieuw een verandering van windrichting uiteindelijk overal voor een temperatuurdaling. Dan wordt het zo’n 25 graden.”