Oog in oog met het wereldnieuws: daar sta je met je kladblokje

Familiebe­drijf Martien R. was fulltime in de lucht

6 september DEN BOSCH/OSS - Martien R. en al zijn handlangers draaien de gevangenis in voor de ‘fulltime’ handel in drugs en zware vuurwapens. In het vonnis geeft de rechtbank blijk van haar verbazing over de ‘belevingswereld’ van ‘regisseur’ Martien en zijn kompanen.