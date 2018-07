Oogst lijdt onder extreme droogte, minder aardappelen

De extreme droogte heeft veel gevolgen voor de oogst in Nederland. "Met name de gewassen die onder de grond groeien hebben het zwaar", zegt De Jong. "Bij droogte groeien minder aardappelen aan een plant. En ook bij de wortelen zal de oogst minder zijn. Bij suikerbieten is het nog afwachten. Deze worden pas laat geoogst en hebben dus nog wel even. Ze groeien nu wel langzaam. Minder oogst wil overigens niet zeggen dat het rampzalig is voor de boeren. Als de opbrengst minder is, stijgt de prijs die ze ervoor krijgen."

Cruciale fase voor mais

Voor de mais is volgens de ZLTO-man nu een cruciale fase gekomen. "Mais is een sterk gewas en gedijt goed met zon, maar het heeft wel af en toe wat water nodig voor de kolfafzetting. Om de oogst te redden zal er op veel plaatsen beregend moeten worden. Er wordt wel wat regen voorspeld, maar dat zal niet voldoende zijn."

De Jong vreest dat de maisoogst bij sommige boeren dit jaar minder is en dat betekent minder voer voor de koeien. "Gelukkig was er de afgelopen jaren juist wel een goede maisoogst. Veel boeren hebben daarom nog aardig wat mais in de kuil zitten. Dat blijft gemakkelijk een paar jaar goed. En anders moeten er proteïnen worden bijgekocht in de vorm van bijvoorbeeld brokken om de koeien van eten te voorzien. Nadeel is wel dat dat juist heel prijzig is."

Deze gewassen groeien wel goed

Niet alle gewassen lijden onder de extreme droogte. "De traditionele vlassoorten doen het juist heel goed, zoals graan, vlas en hennep, de hennepsoort die gebruikt wordt als eten voor koeien. Het is ook perfect weer om deze soorten te oogsten. Dat kan bij nat weer juist niet."