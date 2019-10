Ooievaar, bever en edelhert schitteren in Kapteijns' film 'Het Groene Woud, Brabant tussen steden’

EINDHOVEN - 'Het Groene Woud, Brabant tussen steden.' Zo heet de natuurfilm waar Mark Kapteijns van Brabants Landschap twee jaar aan heeft gewerkt. De film gaat zondag 13 oktober in première in een buitenbioscoop in Udenhout.

Een natuurfilm met beelden van voorbijrazende treinen tussen Eindhoven en Boxtel en druk autoverkeer op A2 en A58. Je zou je bijna afvragen of dat wel hoort in een echte natuurfilm. Natuurbeheerder Brabants Landschap heeft er een goede boodschap aan gekoppeld: dat juist tussen deze drie drukke Brabantse steden Eindhoven, Den Bosch en Tilburg een heel waardevol gebied ligt dat het Groene Woud heet. En dat juist daar Brabants Landschap zijn stinkende best doet om de natuur vol biodiversiteit te laten floreren.

Het was een boodschap waar natuurfilmer Mark Kapteijns uit Wintelre prima mee uit de voeten kon. ,,Ik ben in 2000 bij Brabants Landschap begonnen als boswachter voor De Mortelen, De Scheeken en het Dommeldal. Dat is het hart van het Groene Woud. In De Scheeken hebben we de koning van het Groene Woud terug laten keren: het edelhert. Samen zijn de gebieden 2500 hectare groot."

Smalfilmcamera

Op zijn dertiende kreeg hij een smalfilmcamera van zijn ouders en filmde hij buiten. ,,Je kon toen drie minuten filmen voor 25 gulden (11,50 euro). Dus filmde je heel zuinig. Dat kritische kijken naar wat je filmt, dat heb ik nu nog steeds. Ook al heb ik steeds twee SD-kaartjes op zak met elk 125 gigabite aan geheugen. Daar kun je lekker veel mee filmen."

Kapteijns kent de gebieden als zijn broekzak en heeft een berg ervaring met dieren in de natuur. Kenners vinden hem horen bij de top vijf van beste natuurfilmers van Nederland. Maar zelf is hij bescheiden: ,,Ik weet waar ik moet zijn voor welke dieren en wanneer. Dat scheelt. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je de dieren op bestelling in de filmlens krijgt. Voor elke minuut film moet je tellen dat je wel een uur of tien aan het werk bent. Ik zet mijn camera achter een groen scherm, ik raap de takjes weg zodat ik geen ongewild lawaai maak. Soms al in het donker zit ik te wachten. Altijd alert, want ineens zijn ze er. En dan moet je beelden schieten."

De boswachter werd door Brabants Landschap twee dagen per week vrij gemaakt om te filmen. Zijn hoofdrolspelers zijn de ooievaar bij het Groot Duijfhuis in Liempde, het edelhert in De Scheeken en de bever in de Dommel bij Eindhoven. ,,Daar omheen komen tal van dieren voorbij, ook in het water. Want ik heb ook met een onderwatercamera gewerkt. Ik heb mooie toevalstreffers op beeld. Zoals een ooievaar die zijn eigen jong opeet, een kamsalamander die door een ijsvogel wordt gevangen en doodgeslagen op een boomstam en zo meer. De beelden van de edelherten zijn ook spectaculair in die prachtige mist van vorig najaar."

Evoluon