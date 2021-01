Ook een coronakapsel? Stuur je foto van jouw coupe in

Denise uit Best is kandidaat Miss Teen: ‘Missver­kie­zing is meer dan lief lachen en mooi zijn’

23 januari BEST - De 17-jarige Denise Nuij uit Best doet mee aan de verkiezing voor Miss Teen Noord-Brabant. Waarom? Ze wil eenzame jongeren bereiken. ,,Je hoort veel over eenzame ouderen in deze tijd, maar onder jongeren is het probleem ook heel groot.”