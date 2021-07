Ook Udenhoutse techneut Hoppenbrouwers slachtoffer van wereldwijde cyberaanval: ‘Ik gun het niemand’

De ransomware-aanval van de criminele groep REvil oogst wereldwijd ontzag, omdat er veel slachtoffers tegelijk worden gemaakt. Vooral in Amerika zijn bedrijven getroffen, maar dus ook in Nederland. Hoppenbrouwers techniek, een technisch dienstverlener met hoofdkantoor in Udenhout, is het eerste Nederlandse bedrijf dat aan deze krant erkent slachtoffer te zijn. Experts gaan er vanuit dat er echter meer moeten zijn.