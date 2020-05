Oorlogsburgemeesters Zuidoost-Brabant bekochten verzet tegen Duitsers met de dood

Waarnemend burgemeester Hendrik – zeg maar Henk – Veeneman was geliefd in Son en Breugel. Na de oorlog werd een straat naar hem vernoemd. Zijn jongste dochter Lisette Veeneman (75) put troost uit de goede berichten die ze over haar vader heeft gehoord. Hij was actief in het verenigingsleven en graag gezien. ,,Het moet een hele lieve man zijn geweest. dat zie je aan zijn gezicht.”