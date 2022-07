Oorzaak Lambo-crash van Brabantse miljonair na drie maanden ‘nog een mysterie’

Het is ruim drie maanden na de heftige crash van een peperdure Lamborghini sportwagen op de A28 bij Rouveen nog steeds niet duidelijk of de chauffeur te hard heeft gereden. Volgens de politie vragen dit soort onderzoeken tijd, ‘maar zitten we nu in de afrondende fase’. De Lambo-eigenaar zelf heeft er al lang een punt achter gezet: ,,We gaan nooit weten wat er precies is gebeurd.’’

Het was een complete ravage, die de 29-jarige Brabantse ‘autopoetsmiljonair’ Rick van Stippent achterliet op de A28 bij Rouveen. Zijn Lamborghini van circa een half miljoen euro lag volledig in puin, de vangrail waar hij tegen aan botste was compleet uit z’n fundering gerukt en over het wegdek liep een lange slinger aan remsporen.

Van Stippent en zijn bijrijder bleven ongedeerd, iets dat hij zelf als een mirakel betitelde. Volgens hem werd het ongeluk veroorzaakt door een hobbel in de weg: ,,Vlak daarna hoorden we iets breken.” De Italiaanse sportwagen draaide wild in het rond en kwam uiteindelijk tot stilstand in de vangrail.

Gefileerd

Een tweede schok ervaarde hij in de dagen daarna, toen hij op de sociale media nagenoeg werd gefileerd. De Lamborghini moest wel veel te hard hebben gereden, zo was de teneur. Zelfs Apeldoorner Pieter van Vollenhove mengde zich in de discussie met de Tweet: ‘Als een peperdure Lamborghini in ons land crasht, dat weet je -zelfs als een volledige outsider -dat die auto geen 100,80,50 of 30 reed!’