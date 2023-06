Oosterhout bestelt vier peperdure elektrische huisvuilwagens, kosten: bijna 2 miljoen

Geen eretitel voor De Oude Ketting in Boxtel

BOXTEL - Eetcafé De Oude Ketting in Boxtel heeft naast de eretitel truckerscafé van het jaar gegrepen. Die ging wel naar De Pleisterplaats in Kessel. Het truckerscafé uit 1740 aan de Bosscheweg was een van de 29 genomineerden. Nederland telt meer dan zestig truckercafés.