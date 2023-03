Oosterhout blijft ook na zonnepark-fiasco inzetten op windmolens in Oranjepolder

Dat laat wethouder Guus Beenhakker aan de gemeenteraad weten in het complexe dossier rond Energiepark A59. De rechter vernietigde afgelopen donderdag de vergunning voor het zonnepark omdat het oordeelt dat de locatiestudie voor de zonneweide onvoldoende is onderbouwd. Maar onder het windmolenplan ligt een andere locatiestudie, betoogt Beenhakker. Dus wordt de procedure doorgezet.

Daarbij heeft het college in een brief Eneco verzocht te wachten met het opstarten van de rechtsgang tot na de raadsvergadering van 21 maart. Twee weken geleden stelde Eneco de gemeente Oosterhout in gebreke omdat het windmolenbesluit te lang op zich laat wachten.

Nieuw besluit

De verhouding op te wekken energie voor zonnepanelen-windturbines is in het plangebied in de Oranjepolder 80%-20%.

Oosterhout weet nog niet of het in beroep gaat bij de Raad van State. Hoe dan ook is er haast bij, want de rechter heeft de gemeente opgedragen binnen drie maanden een nieuw besluit te nemen over de vergunningaanvraag van Eneco voor het zonnepark.

Beenhakker zegt dat de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan over de geschiktheid van de locatie an sich. ,,Wij vinden de locatie voor het zonnepark geschikt. Als Shell (initiatiefnemer voor Eneco het overnam, red.) met een particuliere eigenaar tot overeenstemming komt, dan ga ik toch niet als eerste kijken of het misschien ook in de buurt van Dorst kan?”

In eerdere studies is ook gekeken naar locaties voor zonneweides rond Dommelbergen en Oosteind. Dat levert oppervlaktes op van plannetjes van enkele hectaren tot 25 hectare.