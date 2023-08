Oosterhout gaat voor inclusieve gemeente en roept bewoners op symbool of actie te bedenken

Loodzware container valt bijna van vrachtwa­gen in Tilburgse woonwijk

TILBURG - Volop consternatie woensdag in de Beethovenlaan in Tilburg. Daar dreigde een container met puin van een vrachtwagen te vallen. Dat kwam omdat de container verkeerd op het chassis van de vrachtwagen was geladen, waardoor deze scheef stond.