Oosterhoutse basisschool Kameleon in elf maanden van zeer zwak naar voldoende: ‘Compliment waard’

Christiaan de Jong, directeur van de basisschool aan het Slotjesveld met zo’n zeventig leerlingen, reageert verheugd. ,,Dit is een geweldige opsteker. Het klopt ook. We waren al een fijne school, de inspecteurs hebben nu gezien dat we ook een góede fijne school zijn.”

Het gebeurt zelden dat een school zo snel het tij weet te keren, geeft woordvoerder Daan Jansen van de Onderwijsinspectie aan. ,,Dit is een compliment waard, deze snelle progressie is niet iedere school gegeven. We zien het vaker dat weer een voldoende wordt behaald, maar meestal gaat dat via de tussenstap ‘onvoldoende’.”

Zelfstandig werken

Vorig jaar september concludeerde de Onderwijsinspectie dat er nogal wat schortte aan de school die in 2004 startte en in coronatijd als enige niet sloot. De resultaten van leerlingen van groep 8 waren minder dan op vergelijkbare scholen en in de systematiek ontbrak nogal wat. Er werd te losjes omgegaan met zelfstandig werken, er moest meer tijd worden ingeruimd voor het onderwijs en de schoolleiding had onvoldoende in beeld hoe de leerlingen er voor stonden.

Een klein jaar later is alles anders volgens het rapport dat is opgesteld na een zogeheten herstelonderzoek. De leerresultaten in groep 8 zijn fors verbeterd. De stof wordt beter uitgelegd en het aanbod voor de kleuters en taal, rekenen en begrijpend lezen is uitgebreid.

Er kunnen nog steeds zaken beter. Zo voldoet groep 8 aan de vereisten, maar hebben kinderen in een van de andere units met twee gebundelde groepen nog achterstanden op het gebied van spelling, rekenen en/of rekenen. De Kameleon krijgt ook het advies leerlingen die voorlopen en hogere begaafdheid tonen niet uit het oog te verliezen.