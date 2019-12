Oosterhoutse DDoS-aanvaller die Van Rijbroek uit Veghel beroemd maakte wel vervolgd

De DDoS-aanvallen legden onder meer het betalingsverkeer van de banken enkele uren plat. Het leverde cybercharlatan Rian van Rijbroek uit Veghel haar ‘ moment of fame ’ op: zij werd door actualiteitenrubriek Nieuwsuur uitgenodigd om de cyberaanval te duiden, omdat ze net een boek over cybersecurity had gepubliceerd. Van Rijbroek gaf aan dat bij de banken codes waren ontdekt die wezen op betrokkenheid van Rusland, Noord Korea en Iran.

Heterdaad

Maar drie dagen na de uitzending arresteerde de politie de toen 18-jarige Jelle S., een mbo-scholier uit Oosterhout. Hij was op heterdaad betrapt door de experts van de Bunq bank, beveiligingsbedrijf Red Socks en it-website Tweakers. Vlak voor zijn arrestatie gaf Jelle nog een interview per email aan de Volkskrant . Daarin zei hij onder meer: “Banken horen het gewoon goed voor elkaar te hebben, dus dat is een leuk target om plat te krijgen. Vooral omdat veel mensen er dan ook last van hebben.”

Zwaar feit

Martine Pilaar van het Openbaar Ministerie bevestigt dat Jelle S. vervolgd gaat worden. “De schade door de DDoS-aanvallen was enorm en het gaat om een zwaar feit dat strafbaar is. Dus we gaan hem vervolgen.” Pilaar erkent dat deze stap wel heel lang op zich heeft laten wachten: “De zaak is eerst verplaatst van het landelijk parket naar ons. En wij hebben maar een halve fte voor cybercrime, dus de zaak is even blijven liggen. Maar we zijn bezig met de tenlastelegging.” Volgens Pilaar is Jelle S. de enige die in dit verband vervolgd gaat worden: er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen bij de aanvallen waren betrokken.