Op avontuur! 7 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch

Basshaven

Houd jij van drum & bass? Dan is dit hét feestje voor jou. Vrijdag 17 maart kun je los bij Van Aken. Het feestje start om 22.00 uur en duurt tot 3.30 uur. Op de line-up staan onder meer The Outsiders, Shapeless, Lexxion en Mekkes. Kaartjes kosten 12,11 euro en haal je hier.

Volledig scherm Foto: Van Aken in het Werkwarenhuis

Snuffelmarkt in de Brabanthallen

Komende zondag vind je weer een snuffelmarkt in de Brabanthallen in Den Bosch. Je vindt hier bijzondere, leuke en duurzame dingen. Ga jij hier op zondag opzoek naar een echte tweedehands catch? De deuren gaan open om 9.00 uur en sluiten om 16.30 uur.

Volledig scherm Foto: Snuffelmarkt Brabanthallen

Dj Kuif bij Bossche Brouwers

Wil jij dit weekend dansen? Say no more! Dj Kuif draait dit weekend de fijnste plaatjes Bossche Brouwers. Het feestje start op zaterdag 18 maart om 22.00 uur en duurt tot 2.00 uur. Je kunt gratis naar binnen.

90’s Fuifje bij P79

Heb jij zin in een avondje dansen op de fijnste plaatjes van de jaren negentig? Bij P79 hoor je vrijdagavond van 23.00 tot 4.30 uur Spice Girls, Westlife, Shania Twain en The Backstreet boys en meer. Kaartjes kosten 8,79 euro.

Volledig scherm Foto: P79

Frank Zappa in Den Bosch

Fans van Frank Zappa kunnen dit weekend naar de Azijnfabriek in Den Bosch. Daar staat vrijdagavond 2000Motels op het podium om muziek van de artiest te spelen. Twee uur lang treedt de band op. Het concert start om 20.00 uur en kaartjes kosten 18,50. Koop je de tickets liever aan de deur? Dan betaal je 21 euro.

Jimi Hendrix Tribute

Op de evenementpagina staat dat het een ‘voor zich sprekende tributeband is’, en dat is natuurlijk ook zo. Waan je even in de jaren zestig met de muziek van Jimi Hendrix op zondagmiddag 19 maart. De band bewonder je bij het Wam Onthaal vanaf 16.30 uur. Je kunt gratis naar binnen.

Losjes x Clubkade

Helemaal los bij Losjes! Achter de draaitafels staan Lucky Done Gone, ella en Fló. Op zaterdag kun je van 23.00 tot 04.00 uur naar Club Kade. Kaartjes kosten 16 euro per stuk.

Volledig scherm Foto: indebuurt Den Bosch

