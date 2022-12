Op de kaart: hier kun je deze winter schaatsen in Brabant

Boze boer rijdt tentjes jonge vissers op zijn land in Afferden (L) stuk: ‘Ik wist dat er niemand meer in zat’

AFFERDEN (L) - Een 43-jarige boer reed met zijn auto over de tentjes van drie jonge vissers, die in juli 2021 illegaal op zijn grond in het Limburgse Afferden bivakkeerden. Maakte hij zich daarmee schuldig aan een poging tot zware mishandeling op twee slachtoffers?

