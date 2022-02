Op de kaart: zoveel betaal je voor een biertje tijdens carnaval in Brabant

Je trekt je kostuum aan, doet wat schmink op je gezicht en vertrekt naar de kroeg voor je dagelijkse dosis carnaval. Onderweg maak je een tussenstop bij de pinautomaat. De grote vraag: hoeveel ga je pinnen? Dat is afhankelijk van hoeveel je snackt en vooral drinkt. Handig om te weten: hoeveel betaal je voor een biertje in verschillende plaatsen?

Eén ding staat vast: de prijs voor een biertje is het afgelopen jaar gestegen. In Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Helmond en Zaltbommel worden tijdens carnaval de hoogste prijzen gerekend voor een pilsje: € 3,-. Laurens Meyer, eigenaar van Bredase cafés zoals ‘t Hart van Breda, De Corenmaet en De Bruine Pij, verwacht niet dat de prijs de pret zal bederven. ,,Iedereen weet hoe het er voor staat, je kunt geen radio of tv aanzetten of je hoort over de sterke prijsstijgingen. De horeca ontkomt daar ook niet aan.”

Tekst loopt door onder de video

De laagste prijs

Het verschil met het goedkoopste pilsje is behoorlijk: bij café Boer Goossens in Den Dungen zijn carnavalsvierders € 2,50 kwijt. In Bergen op Zoom hanteren zes cafés leutbonnen. Voor een setje van 12 bonnen betaal je € 30,-: omgerekend € 2,50 per bon. Ook in Roosendaal ligt de prijs ruim onder het Brabantse gemiddelde. In bijna alle horecazaken in het centrum is het neutmuntje hét betaalmiddel tijdens carnaval. Deze kosten € 2,72 per stuk en vervolgens betaal je één munt voor een pilsje.

Op de kaart

Bekijk op onderstaande kaart de prijzen tijdens carnaval 2022. Klik op een bierpul om meer info te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet alle Brabantse plaatsen zijn opgenomen in de kaart. Informatie doorsturen over de prijzen in een ontbrekende locatie kan via online-zuid@dpgmedia.nl onder vermelding van ‘bierprijzenkaart’.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.