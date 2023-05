Op de step heen en weer van Den Hout naar Rotterdam, deze vader en zoon doen het: ‘De retour is voor de diehards’

Met video Klushuis werd gemiddeld 111.000 euro meer waard, maar is het nu nog de moeite?

Een oud huis kopen, opknappen en vervolgens met veel winst weer doorverkopen. Dat doen onervaren klussers in het nieuwe televisieprogramma De moeite waard?!. Maar is het ‘flippen’ van een huis in deze tijd, met dalende huizenprijzen en hoge rentes, nog wel rendabel?