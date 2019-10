Op deze Oktoberfest feesten in Brabant kan je los gaan met schlagers, lederhosen en pullen bier

Officieel vindt het Oktoberfest in München, Duitsland plaats van zaterdag 21 september tot en met zondag 6 oktober 2019. Waar de Duitsers twee weken op rij feesten, zijn de festiviteiten in Noord-Brabant meer verdeeld en komen er jaarlijks meer feesten bij.

Oktoberfeest Oosterhout - 4 oktober

Het Oktoberfest wordt voor de negende keer gevierd in de stad. Organisator Arnoud Kastelijns maakt zich op voor een uitverkochte tent in het Lukwelpark: ,,Alle 35 tafels zijn gereserveerd. We verwachten ongeveer 350 bezoekers. Het is hier niet zoals in Duitsland waar tienduizenden liters bier over de bar gaan, maar het is wel net zo gezellig.”

Oktoberfest Tilburg - 4 en 5 oktober

Al negen jaar haalt ook Tilburg het Oktoberfest gevoel van Bayern naar Brabant. In de enorme Koepelhal verzorgt een live orkest het entertainment geheel in Duitse stijl. Naast halve liter pullen bier kunnen wijnliefhebbers hier ook terecht voor Rotwein of weisswein. Honger? Die Speisekarte staat vol Sauerkraut en Pretzels.

Volledig scherm Oktoberfest in de Koepelhal, Tilburg © Jeroen de Jong / Beeld Werkt

Oktoberfest Aarle-Rixtel - 4 en 5 oktober

Jaarlijks bezoeken 1500 feestgangers de grote Oktoberfest feesttent. Niet voor niets, want de lange rijen met tafels zijn elke editie gevuld met pullen bier, dirndl en lederhosen. De organisatie spreekt zelf van een kleinere versie van het Münchner Oktoberfest, alleen lekker dichtbij en zeker zo gezellig.

Foutober Fest in Den Bosch - 5 oktober

Wil je wel Oktoberfest vieren, maar heb je geen zin in schlager-muziek? Dan ben je bij het Foutoberfest helemaal aan het juiste adres! Hier combineren ze foute muziek - denk aan Qmusic het foute uur - met lange tafels vol pullen bier.

Das Oktober Metalfest in Eindhoven - 5 oktober

Bier en metal, volgens de organisatie van Das Oktober Metalfest een prima combinatie. Dus vind je hier het beste van beiden: bier-gehos en bands van een metalfest. De line-up is verdeeld over drie podia en alle ingrediënten voor een Duits feest zijn aanwezig: schnitzels, curryworst en bier!

Oktoberfest Roosendaal - 5 oktober

Net als ieder jaar wordt Roosendaal omgetoverd tot een Schlagerparadies. Het Roosendaalse Oktoberfest verwacht een opkomst van meer dan 1.200 bezoekers. Gelukkig staat er genoeg bier in de fusten: het barpersoneel in Lederhosen tapt naar verwachting zo’n 5.000 liter bier. Medeorganisator René Hopmans wil dit jaar nog groter gaan: ,,Er wordt bij ons gemiddeld 3,5 liter bier persoon getapt in halve liters pullen. Wij brengen het oubollige bierenfestijn naar een hoger feestgehalte.”

Volledig scherm Oktoberfest in Roosendaal op zaterdag 7 oktober 2017 © Gerard van Offeren

OktoberFest Zundert - 12 oktober

Het Zundertse Oktoberfest is uitgegroeid tot werkelijk bierenfestijn: 3.000 liter bier gaat over de bar. 60 vrijwilligers tappen voor een recordaantal van 900 bezoekers. Voorzitter Andre Braspenning vertelt: ,,We hebben 90 tafels voor de 5e editie, het grootste aantal dat we tot nu toe hebben gehad. Het Oktoberfest is een vast evenement geworden in Zundert. Mensen drinken hier graag een biertje.”

Oktoberfest im Biertuin in Breda - 10 tot en met 13 oktober

Misschien wel het kleinste Oktoberfest in West-Brabant: De Biertuin in Breda aan de Haven. Het bierenfestival telt wel vier dagen en er staan 300 bierpullen klaar om getapt te worden. Een Duitse stagiair moet zorgen voor een Deutsche Partei in een Nederlands jasje. Organisator Mauro Boer: ,,Hij is belangrijk voor de input. Het is de eerste keer dat wij een Oktoberfest geven in De Biertuin en hij weet als geen ander hoe je een typisch Duits feest moet geven.”

Das Vijfhoek Oktoberfest in Helmond - 11 en 12 oktober

In Helmond vul je geen pullen, maar kruiken! Tijdens het kleinschalige Oktoberfest dat georganiseerd wordt in een café kan je zelfs voor drie tientjes onbeperkt bier drinken. Twee dagen lang kan je hier gekleed in lederhosen of dirndls hossen en meezingen.

Oktoberfest Dongemond in Raamsdonksveer - 11, 12 en 13 oktober

Het grootste Oktoberfest in West-Brabant is in Raamsdonksveer. Das Bierfest was binnen een uur uitverkocht en verwacht 9.000 bezoekers op de polder aan de Werfkampenseweg. Het aantal liter bier is duizelingwekkend: ongeveer 30.000 liter bier staat klaar voor de Bierliebhaber. Voorzitter Hans van Avendonk gaat in de 5e editie voor het verhogen van de kwaliteit: ,,Geen après-ski, enkel blaasmuziek. Wij houden het zo identiek mogelijk.”

Volledig scherm oktoberfest © oktoberfest Raamsdonksveer

Oktoberfest Prinsenbeek - 12 oktober

Het Oktoberfest in Prinsenbeek gaat voor een ander smaakje: zij gaan geld inzamelen voor Alpe d’HuZes. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Het fonds verandert ieder jaar. De organisatie verwacht 1.000 euro in te zamelen voor het goede doel. Zij zijn 2 à 3 bierpullen kwijt per persoon en verwachten 250 bezoekers in De Drie Linden.

Das GrOSSe Oktoberfest in Oss - 26 oktober

Nieuwkomer Oss organiseert één van de grootste oktoberfesten van de hele regio. In een enorme tent op de Talentencampus is plaats voor wel 750 man. De opbrengst gaat grotendeels naar het goede doel. Het feest is een initiatief van carnavalsvereniging Kei Gezellie. ,,We zijn op zoek gegaan naar iets groots en gezelligs dat Oss nog niet heeft”, zegt Luuk van den Berg namens de cv. ,,Zo kwamen we al snel bij een oktoberfest uit. Dat laat zich met de outfits en leuke sfeer goed vergelijken met carnaval.”

Oktoberfest in Schijndel - Afgelast

De Markt in Schijndel wordt dit jaar niet ingeruimd voor een Oktoberfest, zoals dat de afgelopen vier jaar het geval was. De organisatie zette definitief een streep door de editie van dit jaar. Het afblazen van het Schijndelse Oktoberfest heeft voor een deel te maken met teruglopende belangstelling, maar de voornaamste reden is een gebrek aan tijd bij de organisatie