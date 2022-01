Op deze plekken in Brabant gaat carnaval (niet) door

Carnaval vieren in coronatijd blijft lastig. Net als vorig jaar lijken er in 2022 weinig carnavalsactiviteiten door te gaan. Waar sommige gemeenten of carnavalsverenigingen ervoor kiezen de activiteit compleet af te gelasten, verplaatsen anderen de festiviteiten naar een ander moment.

De coronapandemie zorgt voor heel wat kopzorgen bij liefhebbers van het eeuwenoude carnavalsfeest. Op 14 januari weegt het kabinet wat er met de huidige maatregelen gebeurt, maar ondertussen groeit de vrees dat de animo voor carnaval afneemt. Voorstellen om dan maar in de lente of zomer een boerenkiel aan te trekken worden daarnaast niet overal met open armen ontvangen.

Maar de vraag blijft: wat kan er dan nog wel? Op dit moment hebben een aantal carnavalsverenigingen en gemeenten daar al aankondigingen over gedaan. Die staan in dit artikel op een rijtje.

Eindhoven

In Lampegat leeft de hoop dat met carnaval nog iets mogelijk is, zelfs als dat pas op het allerlaatste moment wordt aangekondigd, klonk het bij de Federatie Eindhovens Carnaval al in december. Of dat kan, hangt volgens de voorzitter van de stichting af van de geldende coronamaatregelen.

Misschien is traditioneel carnaval vieren niet mogelijk, maar er wordt naar alternatieven gekeken: ,,Niet met alle toeters en bellen, maar wellicht wel een tent en een paar blaaskapellen. We merken dat iedereen er erg aan toe is dus we willen de hoop zo lang mogelijk levend te houden.” Het is niet bekend wanneer in Eindhoven definitief een knoop wordt doorgehakt.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De laatste optocht van De Meerpoel in 2020. © DCI Media

Someren

De Meerpoel moet het dit jaar zonder een prinsenpaar doen. Het carnavalsbestuur heeft al enkele knopen doorgehakt, wat onder meer betekent dat de nieuwe prins en prinses pas volgend jaar worden uitgeroepen. Oorspronkelijk stond dit evenement gepland voor 15 januari. ,,De maatregelen gelden tot de veertiende januari. We verwachten dat niet meteen erna alles zal mogen. We willen het paar een volwaardig seizoen bieden en dat kan nu dus niet. Heel jammer”, vertelt vorst Boudewijn ten Bokum.

Ook het Kloenkfestival in de feesttent op het Wilhelminaplein gaat niet door. In overleg met de lokale caféhouders is besloten om de voorbereidingen daarvoor stop te zetten. De anderhalve meter maakt het vieren van dit feest lastig, denkt de vorst. De Zàonikaovenden gaan met carnaval mogelijk wel door: die worden verplaatst cultureel centrum de Ruchte, waar meer mogelijk is dan op de traditionele locatie in Hotel Centraal.

Helmond

Even verderop in Helmond houden de Kattemeppers ook goede hoop. ,,Wat ons betreft zijn er nog steeds drie scenario’s. Carnaval, een sobere variant of geen carnaval. Begin januari komen we weer bij elkaar en weten we misschien meer”, zegt woordvoerster Niki de Greef van de Keiebijters.

Ondanks die hoop is er ook ruimte voor realisme: onder de huidige omstandigheden is er niks mogelijk. Een zomerse editie is vooralsnog geen optie: ,,Sinterklaas vier je ook niet in de zomer en dat geldt wat ons betreft ook voor carnaval.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Vorig jaar grepen feestvierders in het Peelstrekelrijk toch nog de kans om carnaval te vieren. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Deurne

Tijdens carnaval wordt er in het Peelstrekelrijk niet groot uitgepakt, hebben de zeven carnavalsverenigingen binnen de gemeente Deurne besloten. Dat betekent concreet dat er geen optochten plaats gaan vinden. Over eventuele alternatieve activiteiten moet nog gesproken worden.

De meeste beslissingen worden aan de verschillende carnavalsverenigingen overgelaten. Zo zijn niet alle prinsenparen van dit jaar onthuld. De verenigingen kunnen die later alsnog bekendmaken. Het is nog niet bekend welke clubs dat ook gaan doen.

Tilburg

Wie in Kruikenstad carnaval een warm hart toedraagt, zal nog even geduld moeten hebben: de Carnavalsstichting Tilburg heeft officieel nog geen knoop doorgehakt over het laten doorgaan van carnaval. Wanneer precies een beslissing over het doorgaan van carnavalsactiviteiten in Tilburg wordt genomen, is nog niet bekend.

De optocht verplaatsen, lijkt in Tilburg geen optie. ,,Carnaval is cultureel erfgoed, dat uit een katholieke traditie voortkomt”, gaf Steven van Gils van de Carnavalsstichting eerder al aan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De optocht van Oeteldonk in betere tijden. © copyright Marc Bolsius

Den Bosch

Carnavalshoofdstad Oeteldonk heeft de optocht voor het tweede jaar op rij afgelast. Volgens de Oeteldonkse Club (OC) is het met de huidige maatregelen onmogelijk om aan wagens te bouwen. Ook op een alternatieve datum gaat het volgens de club niet lukken om een optocht te organiseren.

,,Het is heel verdrietig”, reageert Rinske van Kasteren, minister van Pers, Publiciteit en Communicatie bij de OC. Van Kasteren hoopt dat er tijdens carnaval nog wát mogelijk is. ,,Het zal niet hetzelfde worden als anders, maar hopelijk is er in kleiner verband wel wat te organiseren.” Daarover wordt rond 1 februari een knoop doorgehakt.

Breda

In de Baroniestad, tijdens carnaval ook wel bekend als het Kielegat, is een groot deel van de activiteiten met carnaval geschrapt. Wel wordt er nog een slag om de arm gehouden: er wordt nog rekening mee gehouden dat de optocht in aangepaste vorm door kan gaan.

Wanneer dat niet het geval is, bestaat ook nog een kans dat in de zomer het Kielegatse carnaval wordt gevierd. Burgemeester Paul Depla opperde dat idee afgelopen maand in een interview. Ook het kabinet ziet dat soort aanpassingen wel zitten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's