Op het DIY Festival ontwikkelen jongeren hun talenten – van vintage kledingbeurs tot horror escaperoom

Blind bier proeven in Roosendaal: 'Iedereen moet er toch wel minimaal eentje kunnen raden'

ROOSENDAAL - Het is een bier in de categorie blond, krijgen ze als tip. Ja, verzucht Mayke Eckhardt, dat wist ze nou net zelf ook wel. Maar welk blond biertje van de uitgebreide bierkaart van Roosendaals biercafé De Sjoes? Daar is ze nog niet uit.