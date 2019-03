Op = Op Voordeelshop vraagt faillissement aan, winkels blijven voorlopig open

Kaartje Aantal tienermoe­ders in Brabant licht gestegen

12:45 Het aantal tienermoeders is in 2018 in Brabant licht gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat in de provincie in 2017 234 tienermoeders rondliepen en in 2018 waren dat er 242.