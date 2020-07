Op vakantie? Mondkapje op en afstand houden

Belgie: Mondkapjes zijn voor iedereen boven de 12 jaar verplicht in winkels, winkelcentra en andere openbare gebouwen, zoals musea, gebedshuizen, bioscopen, bibliotheken, in het openbaar vervoer, luchthavens en overal waar afstand houden onmogelijk is. Handen geven mag niet. Als je met je gezin bij elkaar blijft zijn er geen problemen. Met vreemden er bij mag je met maximaal vijftien personen samenzijn.



Duitsland: In Duitsland mag je in de openbare ruimte samenkomen met een ander gezin of met maximaal 10 personen. Met deze mensen mag je dan ook samen in een auto reizen. Echter, alle deelstaten hebben hun eigen regels.

Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer en winkels. Ook bij binnenkomst en verplaatsingen in restaurants. Fysiek contact zo veel mogelijk beperken.



Frankrijk: Mensen boven de 11 jaar wordt aangeraden altijd een mondkapje dragen. Het is verplicht in openbaar vervoer, vliegverkeer en zeetransport. In regio Parijs is openbaar vervoer tijdens de spits zelfs alleen toegankelijk voor werkenden in bezit van werkgeversverklaring.

De afstand-regel is in Frankrijk een meter.

Aanbevolen afstand voor fietsen en hardlopen is 10 meter, voor snel wandelen 5 meter en voor andere sportactiviteiten 4 vierkante meter per deelnemer.

Wie zich niet aan de regels houdt kan een boete krijgen van €135,- tot €3750,-.