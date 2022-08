Op welke manier probeer jij geld te besparen? Deel jouw tips met andere Brabanders

Maaike en Mario zetten hun verdriet om in zelfgemaak­te cadeaus: ‘We verloren twee kinderen’

Maaike en Mario verloren kort na elkaar twee van hun kindjes. Om hen altijd bij zich te dragen, ontwierp het stel eigen sieraden. Inmiddels gaan hun creaties het hele land door. Ook voor vrolijke gelegenheden. Ze zijn houtbewerkers, ijzersmeders, letterdrukkers, juweliers, stoffeerders en ontwerpers in één. Je kan het zo gek niet bedenken of Maaike Venema en Mario Appel zijn er wel mee aan de slag. In hun eigen mancave en studio bedenken, ontwerpen en maken ze zo’n beetje alles: van speelgoed tot sieraden. In de vensterbank ligt alweer een volgend ontwerp voor een kinderstoel klaar.

