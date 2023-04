Op zijn been stond 'Je moet eerst een stapje dichter bij de dood zijn geweest om te weten dat je leeft', twee dagen later stapte Dennis (26) uit het leven

Van maaltijdbe­zor­ger tot pleitbezor­ger glasvezel, 25 lintjes opgespeld in Land van Cuijk

25 inwoners van de gemeente Land van Cuijk hebben tijdens de lintjesregen dit jaar een koninklijke onderscheiding gekregen. In 2022 waren dat er 36. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheidingen in Schouwburg Cuijk uit. 22 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3 inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.