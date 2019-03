Op zoek naar een aangenaam optrekje tijdens Open Huizen Dag: tien dure woonhuizen in Zuidoost-Brabant

Volledig scherm Lupine 23 in Eersel. © Funda

10. We trappen dit lijstje af met een woning aan de Lupine in Eersel. De ‘goedkoopste’ in deze top 10, met een vraagprijs van 875.000 euro. Zeg nu zelf, een habbekrats toch? Als 307 vierkante meter woonruimte, van alle gemakken voorzien, niet voldoet, dan moet u gauw doorscrollen naar een wat duurdere villa. Maar laten we eerlijk zijn: hier is helemaal niets mis mee.

Volledig scherm Oude Provincialeweg 91 in Hapert. © Funda

9. Dit Hapertse optrekje kunnen we u niet onthouden. Beter gezegd: optrek. Deze vrijstaande villa, gebouwd in de jaren dertig, is gebouwd op een perceel van 860 vierkante meter. En niets onbreekt eraan. Gelegen aan de Oude Provincialeweg. Kost wel wat: 879.000 euro.

Volledig scherm Spechtlaan 5 in Lieshout. © Funda

8. Een fraaie villa in het bosgebied van Lieshout. Deze woning is helemaal fantastisch als u regelmatig bezoek over de vloer heeft. U kunt ze een 5-sterren overnachting aanbieden, aangezien deze residentie, te vinden aan de Spechtlaan, over een gastverblijf beschikt. En dat inclusief keukentje en badkamer! Vraagprijs: 885.000 euro.

Volledig scherm Meester de la Courtstraat 36 in Vessem. © Funda

7. De beschrijving van deze woning aan de Meester de la Courtstraat 36 in Vessem trekt direct de aandacht: ‘inruil van uw eigen woning is bespreekbaar’. En dat met capitale letters. Over kapitalen gesproken: de vraagprijs bedraagt 895.000 euro. Maar dan hedde ok wa, zouden ze in Vessem zeggen. Namelijk: een vrijstaand landhuis met een perceel van bijna 12.000 vierkante meter. Bieden maar! Of ruilen, mits het zo uitkomt.

Volledig scherm Verliefd Laantje 4 in Helmond. © Funda

6. Alleen voor de straatnaam zou je je hart aan deze woning willen verpanden. Jawel, het betreft een huis aan het Verliefd Laantje in Helmond. Wie wil daar nou niet wonen? Nou ja, voorlopig nog niemand, want het staat reeds twee maanden te koop. Los daarvan is het een prachtig huis, ook geschikt voor ouderen.

Volledig scherm Weiland, behorend tot Rootseweg 15 in Eersel. © Funda

5. Eersel, the place to be. Nieuw is deze woning allesbehalve, groot is het wel. Op Rootseweg 15 in Eersel treffen we een ruime eetkeuken, bijkeuken, ruime berging, vier slaapkamers en, altijd handig, een groot weiland aan. Potje voetballen? Geen probleem. Festival organiseren? Waarom niet? Buurtbarbecue regelen? Iedereen welkom. Je moet er wel wat duiten voor neertellen: de vraagprijs bedraagt 895.000 euro.

Volledig scherm Dreef 22 in Eersel. © Funda

4. Als je ergens in alle rust kunt leven, is het De Kempen wel. Op Dreef 22, op de rand van Eersel, staat een mooie semi-bungalow te koop. Acht slaapkamers, drie badkamers en een inpandige garage: het is maar een kleine greep uit het assortiment. De vraagprijs voor de woning, gebouw op een perceel van 1620 vierkante meter, bedraagt 895.000 euro.

Volledig scherm Sonseweg 3 in Best. © Funda

3. Misschien een beetje afgelegen, maar dat is toch juist relaxt? Geen gezeur op Sonseweg 3 in Best, daar lijkt in ieder geval geen twijfel over te bestaan. Daar staat een zeer ruime woning te koop, op steenworp afstand van de bebouwde kom van Best. Open haard? Check. Vloerverwarming? Check. Drie ovens in de keuken? Check. Nee, aan luxe geen gebrek. Kost een centje, maar dan heb je ook wat. Vraagprijs: 897.500 euro.

Volledig scherm Stilpot 32 in Helmond. © Funda

2. Een grote vrijstaande villa met een dubbele garage en vijf volwaardige slaapkamers. In deze woning kun je half Helmond kwijt. De residentie op Stilpot 32 in Helmond is in 1995 gebouwd, heeft 295 vierkante meter woonruimte en is in een rustige omgeving gelegen. Geld teveel? Dan is 925.000 euro een schijntje.

Volledig scherm De Biezen 6 in Aarle-Rixtel. © Funda