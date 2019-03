Op zoek naar een aangenaam stekkie: tien goedkope woonhuizen in Zuidoost-Brabant

Volledig scherm Leenderweg 100 in Valkenswaard. © Funda

10. We trappen af met een driekamer appartement aan de Leenderweg in Valkenswaard. Liefst 85 vierkante meter woongenot, met op de tweede verdieping een groot dakterras van om en nabij 23 vierkante meter. De maandelijkse servicekosten (272 euro) liggen ietwat hoog, maar dat houdt verband met de installatie van een nieuw dak. Los daarvan: genoeg plezierige woonruimte. Vraagprijs: 219.500 euro.

Volledig scherm Merellaan 12 in Beek en Donk. © Funda

9. Een hoekwoning waar je u tegen: in het centrum van Beek en Donk (Merellaan 12), nabij het wandelpark, staat dit huis, inclusief vrijstaande garage, te koop. Inclusief overdekt terras! Een blik op de foto’s leren ons dat het interieur allesbehalve nieuw is, maar wat wil je voor die prijs? Het huis, op een perceel dat 293 vierkante meter beslaat, is zonder meer interessant. Vraagprijs: 219.000 euro.

Volledig scherm Dijksestraat 5 in Helmond. © Funda

8. Met deze woning belanden we aan in Helmond. Op Dijksestraat 5 staat een jaren dertig woning te koop voor 219.000 euro. Wat krijg je daar voor terug? Het perceel van 250 vierkante meter smaakt naar meer, zeker met de diepe achtertuin. Ook zitten er twee bijgebouwen bij, te gebruiken als berging, praktijk- of hobbyruimte.

Volledig scherm Hunzestraat 66 in Helmond. © Funda

7. Met deze woning blijven we even hangen in het prachtige Helmond. Op Hunzestraat 66 staat dit in 1990 jaar gebouwde huis sinds een week te koop. Met vier kamers, een grote achtertuin en de ligging in een rustige woonwijk is dit huis uiterst geschikt voor een jong gezin. Vraagprijs: 215.000 euro

Volledig scherm Mimosastraat 4 in Maarheeze. © Funda

6. 100 vierkante meter woonruimte, 14 vierkante meter buitenruimte en 16 vierkante meter externe bergruimte: aan ruimte geen gebrek in deze woning aan de Mimosastraat in Maarheeze. Het huis is in 1966 gebouwd, heeft drie woonlangen en bevat vijf kamers, waarvan drie slaapkamers. Vraagprijs: 209.500 euro.

Volledig scherm Adelaartlaan 132 in Geldrop. © Funda

5. Bieden vanaf 200.000 euro! Als dat geen fraaie openingszin is, weten wij het ook niet meer. Deze Geldropse tussenwoning aan de Adelaartlaan beslaat 128 vierkante meter woonruimte, terwijl het perceel 197 vierkante meter groot is. Tal van slaapkamers, een voor- en achtertuin, een badkamer uit 2017 en een keuken uit 2014: het zal goed toeven zijn in deze woning in de wijk Coevering.

Volledig scherm De Stille Wille 210 in Oost-, West- en Middelbeers. © Funda

4. We zijn op Bungalowpark Stille Wille beland, waar een zogenaamde Finse houten chalet wordt aangeboden. Deze in 1980 gebouwde woning, die in 2012/2013 geheel is gerenoveerd, bevat drie kamers, waarvan twee slaapkamers. Het chalet wordt voor 198.000 euro aangeboden, maar is eveneens instapklaar beschikbaar, inclusief meubels en dergelijke. In dat geval schiet de prijs logischerwijs wel omhoog.

Volledig scherm Ericastraat 7 in Bladel. © Funda

3. Nieuw is anders, dat staat buiten kijf. Maar dit optrekje aan de Ericastraat in Bladel, gebouw in 1963, bevat wel 106 vierkante meter woongenot. Met vier slaapkamers kan zich hier met speels gemak een groot gezin vestigen. Maar bereid je kinderen dan tijdig voor: het betreft een kluswoning waar nog veel moet gebeuren. Vraagprijs: 195.000 euro.

Volledig scherm Doctor Cuyperslaan 40 in Eindhoven. © Funda

2. Een trap op. Meer is er niet nodig om dit deze woning in een appartementencomplex Arhus te betreden op de Doctor Cuyperslaan 40 in Eindhoven. De woning, in 2011 opgeleverd, is van alle gemakken voorzien: twee kamers (waarvan een slaapkamer), een badkamer, apart toilet en een ruim dakterras. Het complex bevat zowaar een fitness- en saunaruimte. Wat wil een mens nog meer? Vraagprijs: 195.000 euro.

Volledig scherm De Stille Wille 98 in Oost-, West-, en oostelbeers. © Funda