Op zoek naar gewapende overvaller met halloweenmasker

Verdediging wil 3D-reconstructie dubbele moord Hooge Zwaluwe

15 januari BREDA/SCHIPHOL - Er moet een digitale reconstructie komen van de schietpartij die in oktober 2015 in Hooge Zwaluwe het leven kostte aan beroepscrimineel Muljaim Nadzak en zijn partner No Surrender-baas Brian Dalfour. Dat vindt Arthur van der Biezen, advocaat van een van de vijf Belgische verdachten van het chaotische vuurwapengeweld.