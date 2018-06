Op zoek naar hun prins(es) op het witte paard in de Efteling

De Efteling organiseerde zaterdag, samen met Lexa.nl, een magische dag voor singles in deze wereld vol wonderen. Van de 12.000 aanmeldingen kregen zaterdag 100 singles de kans om de ware te vinden.

Volgens Nina Hawinkels, communicatiespecialist van de Efteling, kwam het idee voor deze sprookjesdate van de werknemers van het park zelf. ,,Het park is al een plek waar veel stelletjes naartoe gaan, maar hoe mooi zou het zijn als je je prins op het witte paard hier zou ontmoeten?’’

Je eigen sprookje

En die kans zit er zomaar in. De singles hebben tijdens hun aanmelding voor het event allemaal een vragenlijst ingevuld. Op basis van hun gemeenschappelijke antwoorden zijn de gelukkigen vandaag geselecteerd. ,,Het doel is om de singles de kans te geven om hun eigen sprookje te maken", zegt Hawinkels. ,,En natuurlijk hopen we stiekem op een sprookjeshuwelijk’’, aldus de communicatiespecialist.

De ochtend start rustig met een kennismakingsrondje, maar al snel worden de singles voor het blok gezet. Het is tijd voor een knus ritje in de Droomvlucht. Volgens Hawinkels moet het ijs vanaf dat moment breken. ,,Je wordt gedwongen om heel dicht naast elkaar in een karretje te zitten, dat levert leuke gesprekken op.’’

Later op de dag staat er een ritje in Joris en de Draak op de planning. Zo kunnen de koppels van elkaar zien hoe ze reageren op adrenaline. Vinden ze het beiden wel of niet leuk?. De communicatiespecialist ziet het al werken. ,,Ik zag écht bij sommige koppels al iets opbloeien.’’

Match of geen match?

Aan het einde van de dag verplaatsen de groepjes zich naar het Sprookjesbos waar hen een speurtocht te wachten staat. Richard (31) is één van de 100 geselecteerden. ,,Zodra ik zag dat Lexa deze datinglocatie had uitgekozen, heb ik me meteen ingeschreven. Ik hoop stiekem toch de ware tegen te komen.’’

Op de vraag of er iemand voor hen tussen zit, antwoordt Nicole, die toevallig naast hem staat: ,,Nou, volgens mij zien jij en Lisanne elkaar wel zitten, toch?’’ Richard lacht: het was hem nog niet opgevallen, zegt hij. ,,Maar ik ga nu beter opletten.

Nicole: ,,Voor mij zit er niemand tussen denk ik. Iedereen is toch minder spraakzaam als dat ik had verwacht.’’ Even lacht ze en fluistert: ,,Stiekem heb ik een oogje op de fotograaf van de Efteling, dus ik ga zo even peilen of hij al bezet is.’’

Blijft het bij deze sprookjesdate of komt er nog een vervolg?. Hawinkels weet het nog niet. ,,We wachten eerst de reacties van de singles af, maar tot nu toe zijn we blij met de resultaten.’’ Wanneer het experiment geslaagd is? ,,Simpel, wanneer er minimaal één prins en prinses vandaag het park verlaten.’’