Open brief van eigenaar Dierenrijk Mierlo: 'Wij zijn dé oplossing voor drukke stadsparken'

De dierentuinen als oplossing voor de drukte in de stadsparken. Want ‘buiten is minder risico dan binnen. Doorstroom is veiliger dan niet-doorstroom en gecontroleerd bezoek is beter dan niet-gecontroleerd bezoek’, aldus de open brief van Libéma. Zo ziet directeur Dirk Lips het en deze boodschap overhandigt hij op papier vandaag persoonlijk aan demissionair minister Carola Schouten met de hoop zo snel mogelijk weer open te kunnen.