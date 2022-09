Open dag azc Grave: ‘Als politie of ambulance met sirenes hier aankomt, is er niet altijd iets ernstigs aan de hand’

Burendag Buren dragen elkaar op handen in deze straat in Uden: ‘De barbecue hier lijkt wel een festival’

UDEN - Een springkussen op het hofje, samen op vakantie, een oranje straat tijdens een groot voetbaltoernooi en talloze borrels. De straat Kroon in Uden heeft misschien wel de gezelligste buren van Brabant. Karolien Staats is er in ieder geval van overtuigd. ,,We zijn met de dames allemaal vriendinnen. Het is een cadeautje.”

