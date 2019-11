Opgestapte CDA-bestuurders oogsten veel respect; coalitie weet nog niet hoe nu verder

Brabantse drugsbende was ‘aan het uperen’

8 november DEN BOSCH - Ja, zo lust advocaat T. Felix er wel meer. Het Openbaar Ministerie ziet zijn cliënt als grote man van een enorm drugslab in de bossen van Weert, omdat hij daar elke dag aan het werk was. Een Helmonder is echter ook leider, omdat hij enkel langs de kant stond, geen vinger uitstak, toekeek en controleerde. Dat moet de heren vijf en vier jaar cel kosten, maar dat kan niet, vindt de pleiter: ‘Werkt een leider nu wel of niet?’