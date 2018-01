Opgestapte handtastelijke burgemeester is 'emotioneel'

Dat Huisman niet wil reageren, liet hij onder meer weten via een gemeentewoordvoerder. Dit leidde dinsdagavond tot vragen van GroenLinks fractievoorzitter Willem-Jan van der Zanden tijdens een vergadering van de gemeenteraad over de kwestie Huisman: "De gemeentewoordvoerders voeren steeds het woord namens Huisman. Hoe lang blijft die situatie bestaan?"

Van der Helm: "Toen het verhaal afgelopen zaterdag echt losbarstte, heb ik de burgemeester eenmalig geadviseerd te bellen met onze woordvoerster. De man is natuurlijk ook emotioneel. Er is ook wat met hem gebeurd, ook al is het dan zijn eigen schuld. Dus we hebben hem nog een keer geadviseerd maar nu is het klaar."