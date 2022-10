Opknappen dorpshuis Heijen gaat fors meer kosten: één miljoen extra uitgetrokken

Beroerde kwaliteit van de lucht? Het dichtst bij veehoude­rij­en, volgens onderzoe­kers

SINT ANTHONIS - Het is niet best gesteld met de luchtkwaliteit in de voormalige gemeente Sint Anthonis. Uit metingen blijkt dat de uitstoot van schadelijke stoffen twintig keer hoger ligt dan gemiddeld in Nederland.

