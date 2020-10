Opluchting bij sportscholen, grote teleurstelling bij horeca en amateurclubs in Brabant na nieuwe maatregelen: ‘Ons goede gedrag wordt niet beloond’

Voor horecaondernemers is de sluiting opnieuw een zware domper. Het is een uitzichtloze situatie, zegt Gert van Helvoirt, uitbater van café ‘t Spykerke in Waalwijk. Het feit dat hij de laatste weken om 22.00 uur de zaak moest sluiten was al een drama. Nu helemaal dicht, is een ramp. ,,We waren net bezig om weer op te starten na de eerste lockdown. We hadden afspraken gemaakt met leveranciers om achterstanden op te lossen.”



Vechten voor het voortbestaan zoals de Bossche horecabranchevoorzitter Bernard Kuenen zei in het Brabants Dagblad. Zo’n vaart loopt het wat De Graauw betreft niet. ,,Er zijn zaken met flinke barsten in de bedrijfsvoering. Het is erg. Maar bij ons valt er nog iets te voegen. Ik verwacht de nieuwe sluiting te doorstaan. Misschien met geld dat is gespaard voor mijn oude dag’’, zegt De Graauw die in 1999 het café overnam van zijn vader die er in 1974 mee was begonnen.



Marcel Munters, eigenaar van restaurant/cafetaria/feestzaal Het Brabantse Land in Giessen, is behoorlijk verslagen. ,,Is het nog wel leuk? Ik heb het me hardop afgevraagd.” En hij had het al zo zwaar voor zijn kiezen gehad. Drie weken geleden gingen inbrekers er met de kluis vandoor. En afgelopen vrijdag werden diverse gashaarden en zijn grasmaaier in een gestolen bestelwagentje geladen... ook foetsie.