Opnieuw gaat de stadsderby tussen PCP en TVC Breda niet door: scheids keurt het terrein af

met video Automobi­list botst op achteruit­rij­den­de vrachtwa­gen in Teteringen

TETERINGEN - Een auto is donderdagmiddag achterop een vrachtwagen gebotst die achteruit de weg opreed op de Oosterhoutseweg in Teteringen. Vanwege het ongeval was de weg tussen Oosterhout en Teteringen tijdelijk afgesloten.