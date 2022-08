Oppassen, takken kunnen ook in Land van Cuijk spontaan loslaten door hitte en droogte

Brabantse weggebrui­kers kruipen regelmatig door het oog van de naald op het spoor

In Brabant kwam het in het afgelopen kwartaal minstens drie keer voor dat een weggebruiker door het oog van de naald kroop en op een overweg aan een aankomende trein wist te ontsnappen. Dinsdagavond belandde een automobiliste met haar auto op het spoor in Boxtel. Een aankomende trein kon gelukkig tientallen meters voor de auto stoppen.

17 augustus