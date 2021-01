Oppositie in Brabant wil in debat na breuk bij Forum: ‘Dit roept vragen op’

De oppositiepartijen maken zich, onder leiding van de SP, zorgen over de nieuwe politieke situatie die in Brabant is ontstaan. De vier bestaande coalitiepartijen CDA, VVD, Lokaal Brabant en Forum ondersteunen nu samen met ‘nieuwkomer’ JA21 (van drie Forum-afsplitsers) het bestuursakkoord om Brabant zo toch nog bestuurbaar te houden.

‘Samenwerken met álle Statenleden’

VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters gaf al aan ‘echt te geloven’ in die samenwerking met meerdere fracties. In een brief aan de Statenleden schreven zij en haar collega’s: ‘De partijen verschillen onderling. Ze staan voor hun eigen ideeën en oplossingen en dat mag duidelijk zijn. In het bestuursakkoord schreven we vorig jaar dan ook dat we het niet over alles eens hoeven te zijn. Daarbij gaven we toen al aan op een meer open manier met álle Statenleden te willen samenwerken.’