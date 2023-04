Oppositie kraakt plannen in Bossche Stadsdelta: ‘Het blijft onzeker wanneer bouw Diezebrug kan starten’

Erepenning voor Co Vos, drijvende kracht in Sprang-Capelle

WAALWIJK - Co Vos heeft de erepenning van de gemeente Waalwijk gekregen. Hij dankt deze onderscheiding aan zijn grote inzet voor de gemeenschap én ondernemers van Sprang-Capelle. Vos was en is nog altijd een drijvende kracht in het dorp.